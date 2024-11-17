الأحد 17 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

محمد الشرنوبى وأسماء جلال معا لأول مرة في"حفلة 9" على يوتيوب (فيديو)

محمد الشرنوبي وأسماء
محمد الشرنوبي وأسماء جلال، فيتو

طرح المطرب محمد الشرنوبى بمشاركة الفنانة أسماء جلال عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية أحدث أغنية تجمع بينهما لأول مرة بعنوان "حفلة 9".

أغنية حفلة 9 

الأغنية من كلمات فلبينو، وألحان شرنوبى، وتوزيع موسيقى عمرو البنا. 

أغنية "حفلة 9" انتشرت بشكل كبير، ولاقت إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا في الساحة الفنية، خاصة بعد مقطع الفيديو الذى جمع بين شرنوبى وأسماء فى حفل ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي  بدورته الـ 7  والتى انتهت منذ ايام. 

كلمات أغنية حفلة 9 

وتقول كلمات الأغنية: "فاكر يا حبيبي فأول مرة نزلنا خرجنا.. وفاكر المطره وجاكتك الأسود، فاكره أكيد.. يومها قولتلي إفيه من فيلم، قعدنا ضحكنا.
وساعتها الضحك أخدنا وقلنا هندخل فيلم جديد.. أنا فاكر أول مرة سألتك إمتى هننزل؟ قولتيلي بُكره
يومها سهرت أستنى في بُكره وحاسس بُكره بعيد.
فين اللي اخترع الساعة، ما كان خلّاها في 60 ثانية؟.. إحساسي بيشبه عيل قاعد وبيستنّى العيد جبتلي يومها فشار قدام السيما في حفلة 9 كانت الأفلام كُتار ونجومها يا حبيبي تشبهنا.. جبتلك يومها فشار قدام السيما في حفلة 9.. شوفنا من العشاق كُتار فضلنا في أفلامهم نسرح أنا فاكر دقة قلبك لما أنا قولت في يومها بحبك.. أول مرة كنت أنطقها، صوت قلبك هز السينما.. وأنا فاكرة يومها حضنتك، فاكرة هزارك، وفاكرة لذاذتك وأنا فاكرة يومها حضنتك، فاكرة هزارك، وفاكرة لذاذتك
فاكرة شياكتك وكسوفك وأنت بتتلجلج في الكلمة". 

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