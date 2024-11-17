الأحد 17 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

هاجر الشرنوبي تقع في حب مصطفى شعبان بمسلسل حكيم باشا

هاجر الشرنوبي
هاجر الشرنوبي

تشارك الفنانة هاجر الشرنوبي في بطولة مسلسل حكيم باشا، مع الفنان مصطفي شعبان، وتعاقدت على العمل منذ فترة، وتقدم خلال الأحداث شخصية فتاة تقع في حب حكيم الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان بعد أن تقابله في إحدى الحفلات.

 

مسلسل حكيم باشا  

ويتعرض شعبان ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا لمطاردة من قبل عصابة تعمل في الآثار، لأنهم يريدون الحصول على ما لديه من آثار.


ويدخل الفنان مصطفى شعبان في صراعات كبيرة مع الفنان أحمد صيام ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا بسبب تجارة الآثار، وكل منهم يريد أن يصبح الرجل الأول لمافيا بيع الآثار.

 

وخلال أحداث العمل يلعب الفنان رياض الخولي شخصية عم حكيم مع الفنان مصطفى شعبان، ويقوم بالتنقيب عن الآثار في قرى الصعيد، ويتعرض له أحد الرجال ويقوم بتبليغ الشرطة عنه مما يجعله يقع في العديد من الأزمات.

 

 وخضع الفنان مصطفى شعبان  للتدريب على اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

 

ومن المقرر أن تلعب أمامه دور البطولة النسائية الفنانة سهر الصايغ، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف محمد الشواف.

 

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