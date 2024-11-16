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أخبار مصر

برواتب مجزية، 3088 فرصة عمل جديدة تنتظر شباب 8 محافظات

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
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 أصدرت وزارة العمل اليوم السبت، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته لشباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة  من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

 

وظائف مديريات العمل بالمحافظات

 ووجه جبران جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.

وقالت وزارة العمل في بيان صحفي اليوم أنها تلقت طلبات جديدة من 36 شركة قطاع خاص في 8 محافظات لديها 3088 وظائف مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعى.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر نوفمبر 2024، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان،وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

 

وظائف مطلوبة بالمحافظات 

 وبحسب البيان قالت  الوزارة  أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة مُتوفرة في 8 محافظات،هي: القاهرة، والجيزة،والقليوبية، والشرقية، والمنوفية، والفيوم، وأسيوط، والبحر الأحمر. وفي تخصصات: أخصائي تسويق، وأخصائي موارد بشرية، ومهندس اتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات، ومدير صيانة، ومحاسبين، ومشرف تنجيد، وليدى جارد – إناث، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف، وأخصائي مشتريات، وبائعين، ومقدم طلبات، وأخصائى تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا،وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، ومهن الفندقة بكافة الأقسام،وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى. 

 

وظائف جديدة لذوي الهمم 

 وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة  الوزارة  بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة،تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل..

 يُشار إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تستقبل الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة،وتطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل. 

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