قانون الإجراءات الضريبية، تعرف على الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبي وآلية تقديمه وفقا لهذا القانون.

ووفقا للمادة (29) يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا، بأن يقدم إلى ‏مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية على النموذج ‏المعد لهذا الغرض.‏

ويكون تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في الفقرة الأولى ‏من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات ‏التي يتطلبها القانون الضريبي وهذا القانون بالصورة الرقمية ‏المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك طبقًا للنظم التي يصدر بها قرار من ‏الوزير.

ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم، ‏بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خلال ‏مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة ‏مماثلة. ‏

ويجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه مستوفيًا لبيانات ‏النموذج المشار إليه، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.‏

ولا يُحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه في الفقرة الأولى من ‏هذه المادة.‏

ويسدد الممول أو المكلف رسمًا يصدر بتحديده قرار من الوزير ‏نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف ‏جنيه سنويًا.‏

قانون الإجراءات الضريبية الموحد



وحسب المادة (5) يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون ‏والقانون الضريبي، وعلى الأخص ما يأتي:‏

( أ ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.‏

(ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، ‏والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير ‏الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.‏



ضوابط تقديم الإقرار الضريبي





(ﺠ) تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المُعد لذلك.‏

(د) تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات ‏الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام ‏هذا القانون، والقانون الضريبي.‏

(ﻫ) إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك ‏خلال الميعاد القانوني المحدد.‏

(و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب ‏الشأن أو من يمثله قانونًا.‏

الإجراءات الضريبية، (ز) حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح ‏والقرارات المنفذة له.



(ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا، وخلال المهلة المحددة ‏لذلك.‏

(ط) إدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد في كل المراسلات والتعاملات ‏مع المصلحة أو مع الغير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القانون ‏الضريبي.‏



(ى) الوفاء بأي التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون ‏الضريبي.‏