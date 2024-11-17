النقل تبرز جهود تنفيذ مشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة

نشرت وزارة النقل تقريرا مطولا عن محطة تحيا مصر بميناء الدخلية والتى يجرى تنفيذها وقالت الوزارة إن المشروع بيوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مشروع محطة تحيا مصر

يتم إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع اكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا سيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية كما سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتى ٢٤ ألف حاوية.

وسيتم استخدام باقي المحطة على رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع.