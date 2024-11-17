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استعدادا لموسم الأمطار، فرق متخصصة لمراجعة صيانة المحطات والمعدات بالقاهرة الجديدة

مشروعات الصرف
مشروعات الصرف

كشف المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لتشغيل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولًا بأول، وذلك فى إطار الاستعداد الكامل للتعامل مع الأمطار والنوَّات بموسم الشتاء الحالي، ورفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى طبقًا لخُطة العمل، وكذا رفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة".

استصدار قرار تشكيل لجنة طوارئ

وأفاد المهندس  عبدالرءوف الغيطى انه تم استصدار قرار تشكيل لجنة طوارىء بإشراف نواب التجمعات وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء ووضع خطة الطوارئ أثناء الأمطار وأماكن التمركز للأفراد والمعدات، وكذا رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الامطار من بلاعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الصرف، كما يتم التطهير الدوري لخطوط الانحدار والمطابق مع تكثيف لجنة الكوارث وغرفة الطوارئ للمرور والمتابعة لنقاط تجمع الأمطار ورصدها أول بأول والتعامل معها.

تنفيذ مشروعات الطرق وأعمال رفع كفاءة روافع المياه بالتجمع السادس 

وتابع  الغيطي،  أعمال تنفيذ "طرق جديدة" داخل منطقة التجمع السادس بالامتداد الجنوبي للمدينة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة.

 ولفت الغيطي، إلى أن منطقة التجمع السادس بامتداد  مدينة القاهرة الجديدة تسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد، موضحًا أن التجمع السادس يقع بالجزء الجنوبى الشرقي من مدينة القاهرة الجديدة بمسطح 4800 فدان، حيث يحدها طريق القاهرة - السخنة السياحي، والطريق الدائري الأوسطي، وتعتبر من أهم المناطق الاستثمارية بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال: تتمثل الأعمال الجاري تنفيذها في أعمال طرق ومرافق، حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق الرئيسية 40 كيلو مترا(تم التنفيذ بنسبة 70%)، وذلك بخلاف الطرق الفرعية.

وأضاف: تشمل أعمال المرافق شبكة المياه بإجمالي أطوال 70 كيلو مترا (تم التنفيذ بنسبة 25%)، وشبكة الصرف بإجمالي أطوال 68 كيلو مترا (تم التنفيذ بنسبة 35%)، ويبلغ إجمالي أطوال شبكة الري 100 كيلو متر (تم التنفيذ بنسبة 35%)، مضيفًا أنه تم تأكيد ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال تطوير روافع المياه بالمدينة، وكذا أعمال تطوير وتوسعة الطريق الحدائقى بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث والرابط بين محور العبور وشارع التسعين الجنوبي.

وواصل رئيس الجهاز الجولة بتفقد محطة الصرف الصحي رقم 12 بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، مطالبًا جميع الشركات العاملة ومسئولي الجهاز بضرورة مواصلة العمل والجهود المبذولة لإنهاء مختلف المشروعات في الوقت المحدد لها وبأعلى جودة وطبقًا للمواصفات والمقاييس العالمية.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى، إن إدارة الطرق بالمدينة قامت بتجديد وصيانة وتخطيط ودهانات مختلف إشارات المشاة بالمدينة، وذلك في إطار استمرار أعمال التطوير والصيانة بالمحاور الرئيسية بالقاهرة الجديدة.

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