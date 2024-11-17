الأحد 17 نوفمبر 2024
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قطع المياه عن عدد من المناطق بأكتوبر الجديدة

قطع المياه
قطع المياه

أعلم  جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة عن انقطاع وضعف المياه فى بعض المناطق فى المدينة، نظرا لوجود عطل بغرف المحابس على خطوط الطرد الخارجة من محطة المأخذ بالعياط (منظومة التغذية الرئيسية لمدن أكتوبر)، مما تسبب فى خروج عدد من الطلمبات من الخدمة بمحطة المأخذ وجارى إصلاح العطل. 

وأشار الجهاز إلى أنه جاري أعمال الإصلاح والتشغيل الكامل للمحطات والروافع، والتى قد تستغرق حوالي ١٠ ساعات.

تنفيذ مشروعات الطرق وأعمال رفع كفاءة روافع المياه بالتجمع السادس 

وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ "طرق جديدة" داخل منطقة التجمع السادس بالامتداد الجنوبي للمدينة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة.

 ولفت المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أن منطقة التجمع السادس بامتداد  مدينة القاهرة الجديدة تسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد، موضحًا أن التجمع السادس يقع بالجزء الجنوبى الشرقي من مدينة القاهرة الجديدة بمسطح 4800 فدان، حيث يحدها طريق القاهرة - السخنة السياحي، والطريق الدائري الأوسطي، وتعتبر من أهم المناطق الاستثمارية بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال: تتمثل الأعمال الجاري تنفيذها في أعمال طرق ومرافق، حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق الرئيسية 40 كيلو مترا (تم التنفيذ بنسبة 70%)، وذلك بخلاف الطرق الفرعية.

وأضاف: تشمل أعمال المرافق شبكة المياه بإجمالي أطوال 70 كيلو مترا (تم التنفيذ بنسبة 25%)، وشبكة الصرف بإجمالي أطوال 68 كيلو مترا (تم التنفيذ بنسبة 35%)، ويبلغ إجمالي أطوال شبكة الري 100 كيلو متر (تم التنفيذ بنسبة 35%)، مضيفًا أنه تم تأكيد ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال تطوير روافع المياه بالمدينة، وكذا أعمال تطوير وتوسعة الطريق الحدائقى بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث والرابط بين محور العبور وشارع التسعين الجنوبي.

وواصل رئيس الجهاز الجولة بتفقد محطة الصرف الصحي رقم 12 بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، مطالبًا جميع الشركات العاملة ومسئولي الجهاز بضرورة مواصلة العمل والجهود المبذولة لإنهاء مختلف المشروعات في الوقت المحدد لها وبأعلى جودة وطبقًا للمواصفات والمقاييس العالمية.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى، إن إدارة الطرق بالمدينة قامت بتجديد وصيانة وتخطيط ودهانات مختلف إشارات المشاة بالمدينة، وذلك في إطار استمرار أعمال التطوير والصيانة بالمحاور الرئيسية بالقاهرة الجديدة.

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