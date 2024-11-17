جيمناي أفريقيا تفتتح مكتب وستوديو سينماتك بالصعيد ( بث مباشر)

قدمت بوابة «فيتو» بثًّا مباشرًا من شركة جيمناي أفريقيا رصدت فيه لحظة افتتاح فرع جديد للشركة فى الصعيد بمحافظة الأقصر، وذلك بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،

شركة جمنياي أفريقيا



وحضر الافتتاح كلًّا من شين جونز، رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر برفقة وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والمهندس عادلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة جيمناي أفريقيا ومؤسس سينماتك، وأعضاء فريق عمل شركة جيمناي، ومجموعة من شركات التي تعمل في صعيد مصر في المجالات الابداعية المختلفة.



وشهد الافتتاح فقرات فنية متنوعة لعدد من الفرق الشبابية أبرزها الانشاد الديني والفلكلور الشعبي، وتستهدف شركة جيمناي أفريقيا من خلال مكتبها الجديد، تقديم الدعم لأصحاب الشركات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التى تعمل في المجالات الإبداعية المختلفة في محافظات الصعيد بداية من محافظة بني سويف وصولا إلى محافظة أسوان (بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان).



يذكر أنه قد أطلقت النسخة الأولى من برنامج جيمناي للشركات الناشئة بالصعيد في عام 2022، حيث قدم الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين على مدار 14 شهرا، وتأهلت منهم 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.

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