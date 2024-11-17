صبري عبد المنعم يكشف موقفه من المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل

قال الفنان صبري عبد المنعم إنه بحالة صحية جيدة والحمد لله، وإنه تخطى المحنة التي كان قد تعرض لها في وقت سابق.

وعن إمكانية تواجده في موسم دراما رمضان المقبل قال صبري عبد المنعم لـ فيتو: إنه تلقى مكالمة هاتفية مؤخرا للمشاركة في أحد الأعمال، ولكن الأمر لا يزال في طور المناقشة.

وكان الفنان صبري عبد المنعم شارك مؤخرا في مسلسل “برغم القانون” بطولة إيمان العاصي، كما شارك أيضا في فيلم المدرسة.

فيلم المدرسة

وفيلم "المدرسة" هو بطولة جماعية تضم كلا من: حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبدالمنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصة كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.