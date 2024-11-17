الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء الأحد 17 نوفمبر 2024

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، ترصد فيتو أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، حيث شهد سعد الدولار استقرارا لأول مرة منذ الارتفاعات الأخيرة الأسابيع الماضية ليستقر بختام تعاملات مساء اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة. 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

سجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

بنك مصر - فيتو 
بنك مصر، فيتو 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

 

البنك الأهلى - فيتو 
البنك الأهلى، فيتو 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

 

البنك التجارى - فيتو 
البنك التجاري، فيتو 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.33 جنيه للشراء و49.43 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

بنك قطر - فيتو 
بنك قطر، فيتو 

 

 

ماذا تعرف عن الدولار الامريكى ؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعياتها صدر الدولار الأمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس «خضراء الظهور (greenbacks)» لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر.

كما يتولّى نظام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

 

جدير بالذكر أصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قريبًا من نهاية الحرب العالمية الثانية الدولار هو أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار فى البنوك المصرى سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى البنوك المصرية سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه صرف الدولار مقابل الجنيه الدولار في البنك التجاري الدولي

مواد متعلقة

بلومبرج: القيمة السوقية للأسهم الإماراتية ترتفع لـ تريليون دولار بحركة التداولات

سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك اليوم الأحد (آخر تحديث)

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي اليوم الأحد (آخر تحديث)

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأحد فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي فى البنك المركزى اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

أسعار سبائك الذهب في الصاغة الأحد 17 نوفمبر بعد التراجع المفاجئ

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

الأكثر قراءة

تكسير أحجار الهرم يثير غضب النشطاء، و"الآثار" تكشف الحقيقة "فيديو"

قناة النهار تنهي تعاقدها مع ياسمين الخطيب

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

أشرف بن شرقي يقترب من الزمالك وهذه كواليس المفاوضات

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

السياحة والآثار تكشف حقيقة قيام عمال بأعمال تكسير بالهرم الأكبر

خطوة بخطوة، طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025

منوعات

المزيد

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم بيع الصقر المدرب على الصيد وأخذ ثمنه؟.. مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالحماية والأمان

نائب رئيس جامعة الأزهر: حضارة الإسلام قامت على الحوار والتسامح والتعاون وتعميق لغة الحوار

المزيد
الجريدة الرسمية