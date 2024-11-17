المركزي لمتبقيات المبيدات وزراعة قناة السويس يوقعان مذكرة تعاون للبحث العلمي

وقعت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) مذكرة تفاهم مع الدكتور محمود فرج محمود عميد كلية زراعة قناة السويس فى مجال البحث العلمي، والتدريب والتأهيل في نطاق اختصاصات كل طرف.

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

وخلال اللقاء الذي جمع بينهما خلال زيارتها لكلية الزراعة بجامعة قناة السويس أكدت هند عبد اللاه على أهمية التعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية لتبادل الخبرات ورفع الكفاءات لخدمة القطاع الزراعي وأشارت إلى أن المركزي لتحليل متبقيات المبيدات (كيوكاب) أحد الجهات التابعة لمركز البحوث الزراعية تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأن المعمل يسعى دائما للتعاون مع جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة العاملة في مجال خدمة القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي في مصر وتقديم خدماته المختلفة داخل وخارج مصر وشددت على أهمية دور المعمل المجتمعي لتدريب وتأهيل طلاب الجامعات المختلفة لأسواق العمل، وأكد "فرج" على سعادته البالغة بزيارة عبد اللاه وأشار إلى أهمية التعاون مع المعمل في كافة المجالات ومنم أهمها التدريب واختبارات سلامة الغذاء والاستشارات الفنية وتم مناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الجهتين على أن يتم التنسيق والبدء خلال الأيام القادمة في اتخاذ خطوات سريعة لتفعيل مذكرة التفاهم.

وأوضحت هند عبد اللاه، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات هو أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط حيث أوضحت أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في أفضل المعامل العالمية كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية. وأشارت «عبداللاه»، إلى أن أهم ما يتميز به المعمل دوره الهام على المستوى القومي للحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وقيامه بدوره الفعال عن طريق تحليل بعض الواردات إلى مصر من المحاصيل الزراعية والأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني وقيام الجهات الرقابية بعدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات المصرية الغذائية بناءً على نتائج تحليل المعمل.

واتفق الطرفان على تفعيل بنود مذكرة التفاهم فور توقيعها بما يخدم هذا القطاع الكبير في منطقة القناة وبما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي للدولة.

ومن الجدير أن المعمل كان قد استقبل زيارة من كلية زراعة قناة السويس بفرع المعمل بالإسماعيلية منذ شهرين تم خلالها تفقد أقسام المعمل ومناقشة أوجه التعاون كما تم ضم هند عبد اللاه إلى مجلس إدارة الكلية بتشكيله الجديد برئاسة أ.د. محمود فرج محمود عميد الكلية.