خطوة بخطوة، طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025

طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 , تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م، حيث تم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية صباح اليوم الأحد ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري.

طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025

طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 , وعن خطوات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 تتضمن ما يلي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ البوابة المصرية الموحدة للحج.

- الضغط على «طلب حج جمعيات إنترنت».

- تظهر قائمة بالشروط والأحكام التي يقر بها المتقدم لطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446 هـ / 2025، والتعليمات المطلوبة.

- يجب على المتقدم الاطلاع عليها جيدا والإقرار بصحة البيانات المُدرجة باستمارة طلب الحج، وبها مستويات الحج الثلاثة الأول وهو 5 نجوم والثاني أ والثالث ب.

- ثم الضغط على التالي، ويختار مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها والإدارة والجمعية ومستوى الرحلة

_ ثم الضغط على كلمة «التالي».

- ثم الضغط على التالي وتسجيل البيانات المطلوبة، (الرقم القومي، واختبار التحقق)

_ الضغط على كلمة التالي ليبدأ بعد ذلك تدوين باقي البيانات المطلوبة.

طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 ,فينو

إجراءات التقديم الإلكتروني عبر البوابة الموحدة للحج

طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 ,وعن إجراءات التقديم الإلكتروني عبر البوابة الموحدة للحج تضمنت ما يلي:

_يجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج

_التقديم يتم بعد سداد الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية.

يعتبر الطلب تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختص

_ في حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.

الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج

طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 , وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

كما من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ،حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

وخصصت اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.



الفئات الممنوعة من التقديم لحج الجمعيات الأهلية

طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 , كما أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي،مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض "القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام"، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل " السل الرئوي المفتوح"، ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.