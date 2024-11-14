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رياضة

دوري المحترفين، تبديل ملعب مباراة المقاولون وأسوان في الدور الأول

المقاولون العرب
المقاولون العرب

أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نادي المقاولون العرب وأسوان بنقل مباراة الفريقين في الدور الأول من دوري المحترفين والمقرر أن تجمع بينهم في الجولة العاشرة إلى ملعب المقاولون العرب بدلا من إقامتها علي ملعب أسوان.

كما أخطرت لجنة المسابقات الفريقين بإقامة مباراة الدور الثاني المقرر أن تجمع بينهما علي ملعب أسوان. 

كما أشارت لجنة المسابقات في الخطاب إلي أنه لم يتم الموافقة علي تبديل مباريات أسوان مرة أخري.

 

المقاولون العرب يفوز على بروكسي في دوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، علي نظيره بروكسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخصر  ضمن الجولة السابعة ببطولة دوري المحترفين.

أحرز تشارلز باساي هدف المقاولون واللقاء في أحداث الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى النقطة الرابعة عشر ويتقاسم الصدارة مع أبو قير للأسمدة ووادي دجلة في دوري المحترفين "دوري القسم الثاني المجموعة الأولي في إطار مشواره نحو العودة للدوري الممتاز.

وكان المقاولون بدأ لقاء بروكسي بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود ولؤي وائل وحسن حسين ومحمد رضا وجوزيف أوشايا ومصطفي جمال وإسلام مجدي وحسين البدري وتشارلز باساي ومحمد عنتر وطارق أبوغنيمة.

وتواجد علي دكة البدلاء أمير عايد ومصطفي صبحي وأحمد داودا وعبدالرحمن سمانة ومحمد هاني تريكة ومحمود ماهر وإبراهيم القاضي ومحمد بلح وعبدالرحمن أكمل.

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