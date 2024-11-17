الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قمة العشرين، 8 معلومات عن العلاقات التجارية المصرية البرازيلية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
ads

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، في قمة مجموعة العشرين، المقرر أن تُعقد يومي 18-19 نوفمبر الجاري.

 

السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي يشارك في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالًا في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣،  بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.

 

متحدث الرئاسة: السيسي يلقي كلمات في جلسات قمة العشرين 

وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة ستناقش عددًا من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية، وعلى رأسها "الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع" و"إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية" و"تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة"، حيث سيلقي الرئيس كلمات مصر في جلسات القمة، التي ستتناول الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات.

 

وعن العلاقات التجارية المصرية البرازيلية

-  بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى مصر 2.3 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 18.6% بالمقارنة مع العام 2022.

-  أما الواردات فقد سجلت انخفاضًا كذلك بالمقارنة مع العام 2022 بنسبة 23.6% وبإجمالي 488.9 مليون دولار.

-  وتضمنت قائمة المنتجات الرئيسية البرازيلية التي صدرتها إلى مصر كل من السكر والذرة وخام الحديد، ومن ناحية أخرى،كانت الأسمدة هي المنتج الرئيسي الذي استوردته البرازيل من مصر.

- مصر كانت الوجهة الرئيسية الرابعة للصادرات البرازيلية بين الدول العربية.

- البرازيل صدرت إلى مصر في العام 2023 منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 2.3 مليار دولار أمريكي، حيث كانت مصر الوجهة الرابعة للصادرات العربية ضمن قائمة الدول العربية.

- كانت البرازيل قد استوردت من مصر منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 488.9 مليون دولار أمريكي، حيث احتلت مصر المرتبة السابعة ضمن قائمة موردي المنتجات الرئيسيين إلى البرازيل في العام 2023.

-  ومن ضمن المنتجات الرئيسية التي صدرتها البرازيل إلى مصر، الذرة، وخام الحديد، ولحوم الأبقار والدواجن.

- أم الأسمدة فكانت المنتج الرئيسي الذي استوردته البرازيل من مصر.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة مجموعة العشرين الرئيس السيسي

مواد متعلقة

قبل حضوره القمة الحالية بالبرازيل.. حصاد مشاركة السيسي في آخر اجتماع لمجموعة العشرين

بمشاركة السيسي، جدول أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية

انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة مصر الإثنين.. تتناول القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والأمن.. وتبحث زيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون بين الدول الأعضاء

متحدث الرئاسة: مصر تشارك للمرة الرابعة في قمم مجموعة العشرين

بمشاركة السيسي، أبرز ملفات قمة مجموعة العشرين

السيسي يشارك بقمة مجموعة العشرين بالبرازيل.. يبحث مع قادة العالم تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وكلمات الرئيس تتناول جهود مصر للتنمية واستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط

السيسي يبحث مع قادة العالم تعزيز التعاون الدولي وجهود استعادة السلم والأمن الإقليميين

جهود مصر لاستقرار الشرق الأوسط وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتصدر كلمات السيسي في قمة العشرين
ads

الأكثر قراءة

قناة النهار تنهي تعاقدها مع ياسمين الخطيب

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

أشرف بن شرقي يقترب من الزمالك وهذه كواليس المفاوضات

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

السياحة والآثار تكشف حقيقة قيام عمال بأعمال تكسير بالهرم الأكبر

أول قرار من وزير الرياضة بشأن واقعة لاعب كفر الشيخ

منوعات

المزيد

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالحماية والأمان

نائب رئيس جامعة الأزهر: حضارة الإسلام قامت على الحوار والتسامح والتعاون وتعميق لغة الحوار

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (4 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية