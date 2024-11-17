قمة العشرين، 8 معلومات عن العلاقات التجارية المصرية البرازيلية

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، في قمة مجموعة العشرين، المقرر أن تُعقد يومي 18-19 نوفمبر الجاري.

السيسي يشارك في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل

وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي يشارك في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالًا في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣، بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.

متحدث الرئاسة: السيسي يلقي كلمات في جلسات قمة العشرين

وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة ستناقش عددًا من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية، وعلى رأسها "الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع" و"إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية" و"تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة"، حيث سيلقي الرئيس كلمات مصر في جلسات القمة، التي ستتناول الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات.

وعن العلاقات التجارية المصرية البرازيلية

- بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى مصر 2.3 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 18.6% بالمقارنة مع العام 2022.

- أما الواردات فقد سجلت انخفاضًا كذلك بالمقارنة مع العام 2022 بنسبة 23.6% وبإجمالي 488.9 مليون دولار.

- وتضمنت قائمة المنتجات الرئيسية البرازيلية التي صدرتها إلى مصر كل من السكر والذرة وخام الحديد، ومن ناحية أخرى،كانت الأسمدة هي المنتج الرئيسي الذي استوردته البرازيل من مصر.

- مصر كانت الوجهة الرئيسية الرابعة للصادرات البرازيلية بين الدول العربية.

- البرازيل صدرت إلى مصر في العام 2023 منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 2.3 مليار دولار أمريكي، حيث كانت مصر الوجهة الرابعة للصادرات العربية ضمن قائمة الدول العربية.

- كانت البرازيل قد استوردت من مصر منتجات بقيمة إجمالية وقدرها 488.9 مليون دولار أمريكي، حيث احتلت مصر المرتبة السابعة ضمن قائمة موردي المنتجات الرئيسيين إلى البرازيل في العام 2023.

- ومن ضمن المنتجات الرئيسية التي صدرتها البرازيل إلى مصر، الذرة، وخام الحديد، ولحوم الأبقار والدواجن.

- أم الأسمدة فكانت المنتج الرئيسي الذي استوردته البرازيل من مصر.

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