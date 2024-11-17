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أخبار مصر

بمشاركة السيسي، جدول أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية قمة مجموعة العشرين التي تعقد يومي 18 و19 نوفمبر الجارى بمشاركة مصرية بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة خلفا للهند.

قمة مجموعة العشرين

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من القمة الذي سيحضره قادة وممثلو المجموعة إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، وجلسة بعنوان إصلاح الحوكمة العالمية.

في اليوم الثاني من الحدث العالمي تعقد جلسة بعنوان التنمية المستدامة وتحولات الطاقة إضافة إلى غداء رسمي ولقاءات ثنائية بين القادة وستختتم الجلسة الختامية للقمة بحفل تسليم رئاسة مجموعة العشرين من البرازيل إلى جنوب إفريقيا.

 السيسي يشارك بمدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل في قمة مجموعة العشرين

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، في قمة مجموعة العشرين، المقرر أن تُعقد يومي 18-19 نوفمبر الجاري.

وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس يشارك في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالًا في قمم المجموعة، عقب المشاركة في قمم الرئاسة الصينية عام ٢٠١٦، واليابانية عام ٢٠١٩، والهندية عام ٢٠٢٣،  بما يعكس التقدير المتنامي لثقل مصر الدولي، ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي.

إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة ستناقش عددًا من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية، وعلى رأسها "الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع" و"إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية" و"تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة"، حيث سيلقي الرئيس كلمات مصر في جلسات القمة، التي ستتناول الجهود المصرية للتنمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً في ظل التقلبات الدولية الجارية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ورؤية مصر بشأن أولوية التكاتف وتعزيز التعاون لمواجهة تلك التحديات.

كما ستلقي كلمات الرئيس الضوء على الأوضاع الإقليمية، والأزمة التي تواجه المنطقة في ظل ما تشهده من عدم استقرار مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

هذا، وتشمل أعمال القمة تدشين "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع" رسميًا، وهو التحالف الدولي الذي تطلقه البرازيل في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين، ويهدف إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع، من خلال حشد الموارد المالية والمعرفية لتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة الفقر والجوع، باعتبارهما على رأس أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر كذلك أن يلتقي الرئيس على هامش القمة بعدد من قادة وزعماء العالم، وذلك للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآليات تعزيز التعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن جهود استعادة السلم والأمن الإقليميين، بما يحقق تطلعات الشعوب في الازدهار والتنمية.


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قمة مجموعة العشرين الرئيس عبد الفتاح السيسي التحالف العالمي ضد الجوع والفقر الحوكمة العالمية السفير أحمد فهمي

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