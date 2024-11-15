الجمعة 15 نوفمبر 2024
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اقتصاد

صادرات مصر من الصناعات الغذائية للاتحاد الأوروبي وأمريكا “إنفوجراف”

صادرات مصر من الصناعات
صادرات مصر من الصناعات الغذائية

 أكد  المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، ارتفاع قيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024.   

 وأشارت بيانات المجلس إلى أن حجم صادرات الصناعات الغذائية الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 جاء بقيمة 953 مليون دولار مقابل 670 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة نمو 42% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات.

 وبلغ حجم صادرات القطاع الى أمريكا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 بقيمة 249 مليون دولار مقابل 182 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، ونسبة نمو 37%. 

 

وأعد المجلس التصديري للصناعات الغذائية الانفوجراف التالي: 

 

 

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