لو هتشتري لوحة معدنية مميزة لسيارتك.. تعرف على 25 نصيحة ومعلومة تهمك.. وهذه طريقة المزايدة والتسجيل ومزايا الحصول على اللوحة

يبحث هواة اللوحات المعدنية المميزة عن لوحات معدنية تحمل أسماءهم أو أسماء شركاتهم أو ذكرى مهمة أو تقديمها هدايا إلى آخرين، ولا يعرف البعض طريقة المزايدة والدخول فى المزاد، والحصول على اللوح المعدنية المميزة التي تطرحها وزارة الداخلية.

ويتفاجئ البعض بوقوعه في بعض الأخطاء التي لا تمكنه من المزايدة أو إتمام خطوات الشراء، وفي إطار “خدمتك فى فيتو” نقدم دليلك الإرشادى لو هتشترى لوحة معدنية مميزة لسيارتك

25 نصيحة ومعلومة تهمك

كيف يمكنني تسجيل الدخول ؟

قبل تسجيل الدخول في الموقع، عليك أن تفتح حسابك الخاص لدى "إدارة الموقع" لتحصل على اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بك.

ستجد في كل صفحة من صفحات الموقع رابطًا يتيح لك تسجيل الدخول ما عليك سوى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تم اختيارهما عند التسجيل في الحقلين الخاصين بهما اضغط على "دخول" لإتمام عملية تسجيل الدخول.

لو هتشترى لوحة معدنية مميزة لسيارتك.. تعرف على 25 نصيحة ومعلومة تهمك

كيف يمكنني المزايدة على إحدى اللوحات المطروحة في المزادٍ الكتروني؟

عبر اتباع الخطوات التى يحددها الموقع

كيف يمكنني إتمام عملية السداد فى حال نجحت بشراء أحد اللوحات؟

إما عن طريق إحدى بطاقات الائتمان لديك أو سداد نقدى فى أحد فروع البنك الأهلى المصرى.

ما الفترة التي يتوجب سداد قيمة اللوحة خلالها؟

تكون موضحة على شاشة المزاد الخاصة باللوحة بعد الفوز بها.

كم لوحة تعرض في كل مزاد؟

ليس هناك عدد محدد.

هل يمكنني شراء لوحة غير مطروحة للمزايدة؟

كلا، ولكن يمكن أن تطلب إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزايدة عن طريق خدمة كون لوحتك، فبمجرد تكوينها يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها فى اللوحات المتاحة للمزاد فى أقرب وقت، ويتم مراسلتك على الإيميل المسجل بالنظام بمجرد إتاحتها لتشارك فى المزايدة عليها.

كيف يمكنني ضمان الفوز باللوحة التي أرغب بشرائها؟

يقوم المشاركون في المزاد عادةً برفع السعر المعروض مقابل الحصول على اللوحة حتى يتبقى شخص واحد فقط قادر على سداد السعر النهائي للوحة، عندها يمكنه وحده الحصول عليها.

أما في المزادات الالكترونية، فيتوجب عليك تقديم السعر الأعلى خلال الوقت المتاح للمزايدة، وإلا فقد تخسر فرصة شراء حق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحة وننصحك باتباع طريقة المزايدين المحترفين من خلال تقديم أعلى مبلغ يمكنك دفعه للشراء مبكرًا، وذلك حتى يتسنى لك ابعاد المزايدين غير القادرين على تقديم عرض أفضل من عرضك، علمًا بأن "إدارة الموقع" لا يمكنها أن تضمن لك الفوز بأي لوحة لا تنسى أن: - تواصل متابعة المزاد لتتأكد من أنك صاحب المزايدة الأعلى. - تتفاعل مع رسالة البريد الإلكتروني التي ستصلك إذا ما قام أحد المشتركين بالمزايدة عليك، وذلك من خلال رفع مزايدتك.

هل يتلقى المشترك تنبيهًا إذا قام أحدهم بتقديم قيمة أفضل مقابل شراء اللوحة التي يزايد عليها؟

ستقوم "إدارة الموقع" بإرسال رسالة بريد الكترونية تعلمك بأن أحدهم قدم عرضًا يفوق عرضك بالإضافة انه يظهر اشعار وتنبيه فى شاشة الحساب الخاص بك، ويمكنك حينها العودة إلى صفحة المزايدة ورفع قيمة عرضك من جديد.

ماذا أفعل إذا لم أجد إجابة على أسئلتي في هذه الصفحة؟

إذا لم تجد إجابة على أسئلتك في هذه الصفحة، فراسلنا على lo7tak@lo7tak.com.eg او عن طريق رابط "استفسارات وشكاوى" وسنقوم بالتواصل معك في أقرب وقت ممكن.

هل يمكنني المزايدة إذا كنت لا أملك بطاقة ائتمان؟

نعم، عن طريق استخدام اى من بطاقات الدفع المقدم. "prepaid cards"

أحاول تكوين لوحة ولكن تظهر لى رسالة "اللوحة غير متاحة فى الوقت الحالى" ماذا أفعل؟

معنى ذلك ان اللوحة التى كونتها هى لوحة مصروفة بالفعل على سيارة ما، من فضلك حاول تكوين لوحة اخرى.

هل يتم خصم مبلغ التأمين من حساب بطاقتي الائتمانية؟

سيتم احتجاز مبلغ التأمين لفترة تخضع لسياسة البنك مصدر البطاقة، وذلك لضمان جدّية المزايد، وفى حالة الحصول على اللوحة يتم خصم مبلغ التأمين من ثمن اللوحة، أما فى حالة عدم الحصول على اللوحة يتاح مبلغ التأمين المحجوز على البطاقة مرة أخرى في الفترة التى يحددها البنك مصدر البطاقة.

هل يمكننى الاحتفاظ باللوحة حتى إذا قمت بتغيير السيارة؟

نعم، تستطيع أن تحتفظ باللوحة مدى الحياة كما يتم توريثها أيضا.

هل يمكننى بيع اللوحة لاحقا بعد الحصول عليها؟

لا يمكنك بيع اللوحة بعد الحصول عليها.

أبحث عن رقم مميز لكني لا أجده في قائمة اللوحات المتاحة للمزاد. ماذا أفعل؟

تستطيع تكوين اللوحة عن طريق خدمة "كون لوحتك" وسيتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، لتقوم بالعمل على إدراجها فى لوحات متاحة للمزاد فى أقرب وقت ممكن.

ما المدة المسموحة لسداد باقى ثمن رسو اللوحة فى المزاد؟

يتم سداد المبلغ خلال 3 أيام عمل من تاريخ الفوز باللوحة

هل يجب ترخيص اللوحة مباشرة بعد الحصول عليها؟

لا يشترط ترخيص اللوحة فى الحال، فيمكن ترخيصها فى أى وقت لاحقا، حيث تم تخصصيها للرقم القومى الفائز

لماذا لم يتم استرداد التأمين الخاص بى حتى الآن حيث إنى لم افز بالمزاد على اللوحة؟

رجاء التواصل مع البنك مصدر البطاقة حيث انه هو الذى يحدد الفترة اللازمة لرد المبلغ حسب سياسته ولوائحه الخاصة.

لماذا لا يوجد سوى حروف معينة فى خدمة كون لوحتك؟

غير متاح سوى الحروف الموجودة فى قانون المرور الحالى ولائحته التنفيذية

لقد قمت بطلب لوحة ليست مميزة للدرجة، لماذا لم تدرج فى المزاد حتى الآن؟

يجب أن تكون هناك 3 أرقام متشابهة أو 3 حروف متشابهة على الأقل، حتى تدرج اللوحة ضمن اللوحات المتاحة للمزاد، حيث إن خدمة البيع المباشر للوحات الأقل فى التميز غير متاحة حاليا.

لقد قمت بطلب لوحة منذ فترة، لماذا لا يتم إتاحتها للمزاد؟

عرض اللوحات يتم حسب أولوية الطلب عليها لذا تنصح إدارة الموقع باختيار لوحات مميزة لسرعة إدراجها قى المزاد، و يتم مراسلتك عندما تصبح اللوحة متاحة.

كيف يمكن سداد مبلغ التأمين؟

يتم سداد مبلغ التأمين أونلاين فقط من خلال الموقع الالكترونى بعد ان تكون اللوحة متاحة للمزاد، فلا يمكن سداد مبلغ الـتأمين نقدا، علما بأن المبلغ يتم حجزه فقط، ولا يتم الخصم إلا بعد الفوز فى المزايدة، وفى حالة الخسارة يتم استرداد مبلغ الـتأمين على نفس الكارت المستخدم.

لقد فزت بإحدى اللوحات كيف أقوم بتسديد باقى ثمنها؟

لديك طريقتان للسداد إما عن طريق كارت الائتمان وإما نقدا فى أحد فروع البنك الأهلى المصرى.

ملحوظة هامة: يرجى تحميل صورة واضحة من بطاقة الرقم القومى (لا تتعدى مساحتها 1 ميجا بابت وتكون بإحدى الامتدادات المذكورة) حتى تتمكن من استكمال باقى عملية السداد

لقد فزت بإحدى اللوحات وقمت بسداد باقى ثمنها نقدا فى أحد فروع البنك الأهلى المصرى، ماذا أفعل بعد ذلك؟

ستجد رابط جديد ظهر لك تحت عنوان " تسجيل بيانات سداد نقدى" يرجى إدخال معلومات السداد المطلوبة وتحميل صورة واضحة لإيصال السداد (لا تتعدى مساحتها 1 ميجابابت وتكون بأحد الامتدادات المذكورة) ثم حفظ البيانات.

لقد فزت بأحدى اللوحات وقمت بسداد باقى ثمنها نقدا ثم تسجيل وتحميل بيانات السداد ولكن يظهر أنها قيد التحقق من السداد، ماذا أفعل بعد ذلك؟

يرجى الانتظار حتى يتم التأكد من بيانات السداد المسجلة، ثم يمكنك اختيار وحدة المرور التى سيتم الترخيص فيها فور التحقق من البيانات.

رابط شراء لوحة معدنية مميزة ؟

يمكن الدخول فى المزايدة عبر الدخول على الرابط التالى أوالضغط هنا