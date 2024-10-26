الأحد 27 أكتوبر 2024
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لوحتك باسمك، رجب أبرز الأسماء.. وبيع لوحة معدنية مميزة بـ 20 مليون جنيه.. مصدر أمني يكشف إجراءات وخطوات دخول المزايدة

لوحة معدنية مميزة
لوحة معدنية مميزة

طرحت وزارة الداخلية، لوحة معدنية مميزة تجاوز سعرها نحو 20 مليون جنيه فى واحدة من أغلى اللوحات المعدنية خلال عام 2024.

 

وجاءت اللوحة المعدنية المطروحة للمزايدة "ط 7"  بسعر 20 مليون و180 ألف جنيه، ويتنافسها عليها 4 أشخاص.

 

كما طرحت اللوحة المعدنية  " ر ج ب 2666" بسعر 95 ألف جنيه، لوحة معدنية " م أ م 1 " بسعر 770 ألف جنيه،  لوحة معدنية " ه م م 666" بسعر 190 ألف جنيه، " ه م م 666" بسعر 190 الف جنيه ويتنافس عليها 4 أشخاص.

كما طرحت اللوحة المعدنية " ر س 555" بسعر 450 ألف جنيه.

 

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لوحتك باسمك، طرح لوحة معدنية بأكثر من 20 مليون جنيه

 

وفى وقت سابق طرحة لوحة معدنية  مميزة " ع ع 8" بسعر 450 ألف جنيه، ولوحة " س ى ف 1555" بسعر 215 ألف جنيه، لوحة معدنية " ب وب 5 " بسعر 1.5 مليون جنيه ويتنافس عليها 3 أشخاص.


كما طرحت وزارة الداخلية اللوحة المعدنية " م س 2" بسعر 400 ألف جنيه،  لوحة معدنية " ب ط ل 67" بسعر 350 ألف جنيه، " لوحة " ط ه ر 56 " بسعر 300 ألف جنيه،/ " ع ع 8" بسعر 450 ألف جنيه، " س ي ف 1555" بسعر 215 ألف جنية.
 

وحول مزايا الحصول على اللوحة المعدنية المميزة، يقول مصدر أمنى، يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أى مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

 

الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور

ونوه المصدر إلى خضوع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى استثناء بالمرور.

وحول المسموح له استخدام اللوحات المعدنية المميزة؛ أوضح المصدر، أن حق استخدام كافة الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات وأسماء المقتنيات والشعارات والصور تعود إلى من له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم، وتحكم هذه الوثيقة كافة جوانب اتفاقية التسجيل المبرمة بين مختلف الأطراف، ومن حق إدارة الموقع إلغاء المزاد على اللوحة إذا لم تصل إلى حد الترسية المطلوب.

 

وتقدم “بوابة مرور مصر” عبر موقع لوحتك، عددًا كبيرًا من اللوحات المميزة والتي يتم بيعها عن طريق المزايدة، كما يمكن اختيار وتشكيل لوحة معدنية خاصة ليتم بيعها بعد ذلك، الأمر يتطلب بعض الخطوات منها الدخول على موقع "LO7TAK" الخاص ببوابة مرور مصر الإلكترونية.

وعقب ذلك يتم تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم يتم إضافة الأرقام والحروف التي يتم اختيارها من قبل الشخص الراغب في شراء اللوحة المعدنية، بعدها يتم إدراج اللوحة في أقرب وقت في المزاد، وفي حالة وقوع المزايدة على أحد الأشخاص؛ يسدد القيمة عبر الفروع البنكية أو بواسطة الكروت الائتمانية.

 

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