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رئيس جامعة حلوان يؤكد على ضرورة تطوير العملية التعليمية وتعزيز الأنشطة الطلابية

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، خلال ترؤسه اجتماع مجلس لجنة تيسير الأعمال بالجامعة، على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالأنشطة الطلابية لتعزيز مكانة الجامعة.

 

جامعة حلوان الأهلية 

وشدد الدكتور قنديل، خلال اجتماعه مع منسقي البرامج، على أن كافة إمكانيات الجامعة متاحة لخدمة جميع البرامج، مؤكدًا أن جامعة حلوان الأهلية هي جامعة برامج لذا فأن القاعات والمدرجات والمعامل يجب أن تُستخدم وفق جدول موحد يراعي سير العملية التعليمية.

نظام التعليم المدمج 

وأكد رئيس جامعة حلوان الأهلية على أهمية تطبيق نظام التعليم المدمج في المقررات النظرية، وتشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار، مع ضرورة تفعيل نظام تقييم الطلاب للعملية التعليمية. كما شدد على أهمية توفير المحتوى التعليمي على المنصة الإلكترونية ضمن نظام الكتاب التفاعلي.

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وخلال جولته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الميدترم، استمع الدكتور قنديل إلى آراء الطلاب والتحديات التي تواجههم، مؤكدًا حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرتهم التعليمية.

وناقش دور منسقي ومسجلي البرامج في الإرشاد الأكاديمي. كما أكد على ضرورة تمكين الطلاب من اللغات الأجنبية ومهارات الحاسب الآلي، وتطوير المقررات الإلكترونية تماشيًا مع التوجه نحو التعليم الرقمي.

واختتم الدكتور قنديل حديثه بالتأكيد على أهمية تدريب الهيئة المعاونة وفق معايير محددة لتحقيق رؤية الجامعة كمؤسسة تعليمية ذكية من الجيل الرابع، مع التركيز على وضع خرائط منهجية وتطوير المقررات الدراسية لتعزيز القدرة التنافسية للجامعة.

 

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