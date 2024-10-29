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جامعة حلوان الأهلية تنظم غدا حفل استقبال طلابها للعام الجامعي

جامعة حلوان الأهلية،
جامعة حلوان الأهلية، فيتو

تنظم جامعة حلوان الأهلية، بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر"، حفل استقبال لطلابها وذلك غدا الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024 في تمام الساعة الثانية ظهرًا بحرم الجامعة.

 

جامعة حلوان الأهلية 

ويأتي الحفل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وفي إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع طلابها وخلق بيئة جامعية محفزة للإبداع.

 

فقرات موسيقية وفقرات مسرحية

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الفقرات الترفيهية والثقافية، حيث سيشهد الحفل فقرات موسيقية وفقرات مسرحية من إبداع وتقديم الطلاب، بالإضافة إلى معرض بازار يعرض منتجات وإبداعات الطلاب. 

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رئيس جامعة حلوان الأهلية: توفير خدمة الإنترنت في جميع أنحاء الحرم الجامعي

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رئيس جامعة حلوان الأهلية: نستهدف التحول إلى جامعة ذكية وتدويل البرامج الأكاديمية

كما سيتم توفير مجموعة متنوعة من عربات الطعام التي تقدم المأكولات والحلويات المختلفة.

وتؤكد إدارة الجامعة أهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب المتكاملة، حيث تعد هذه الأنشطة ركيزة أساسية في العملية التعليمية، كونها تسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية والإبداعية.

 

 كما تساعد مثل هذه الفعاليات في تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب، وتوفر لهم منصة للتعبير عن مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات.

 

وتوضح إدارة الجامعة حرصها الدائم على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لطلابها في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والترفيهية.

 

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