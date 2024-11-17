الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظات

إزالة 12 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بالشرقية

إزالة 12 حالات تعدي
إزالة 12 حالات تعدي على الارض الزراعية بمحافظة الشرقية

قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 8 حالات تعد بمساحة 1631 متر مباني و4 حالات تعد بمساحة 9 أفدنة و13 قيراطا بنطاق محافظة الشرقية 

 

 المهندس حازم الأشمونى 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك  تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

فرض هيبة الدولة 

وأشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

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محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى ازالة 8 حالات تعدى المنازل المقامة بالمخالفة الأجهزة التنفيذية املاك الدولة الأراضى الزراعية
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