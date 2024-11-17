تأجيل استئناف سوداني متهم بقتل آخر من ذات جنسيته في مدينة نصر

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل الاستئناف المقدم من سوداني متهم بقتل شخص من ذات جنسيته وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر بسبب خلافات بينهم علي الحكم الصادر ضده بالسجن 15 سنة الي جلسة 27 نوفمبر الجاري للحكم.

مقتل سوداني على يد آخر



تلقت مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة لشخص أسفل عقار بأحد شوارع مدينة نصر

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يحمل الجنسية السودانية لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلي عقار سكني.

شبهة جنائية وراء الجريمة

وكشفت التحريات أن هناك شبهة جنائية وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص من ذات جنسية المجني عليه بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه ثم خدعه وقام بإلقائه من أعلى العقار أثناء محاولتهم تصفية الخلافات بينهما.



تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.