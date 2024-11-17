الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل استئناف سوداني متهم بقتل آخر من ذات جنسيته في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل الاستئناف المقدم من سوداني متهم بقتل شخص من ذات جنسيته وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر بسبب خلافات بينهم علي الحكم الصادر ضده بالسجن 15 سنة الي جلسة 27 نوفمبر الجاري للحكم. 

مقتل سوداني على يد آخر


تلقت مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة لشخص أسفل عقار بأحد شوارع مدينة نصر

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يحمل الجنسية السودانية لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلي عقار سكني. 

 

شبهة جنائية وراء الجريمة 

وكشفت التحريات أن هناك شبهة جنائية وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص من ذات جنسية المجني عليه بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه ثم خدعه وقام بإلقائه من أعلى العقار أثناء محاولتهم تصفية الخلافات بينهما.


تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات مستأنف القاهرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر أمن القاهرة ادارة شرطة النجدة

مواد متعلقة

مر فوق جسده بالسيارة عدة مرات، الإعدام شنقا لسائق لاتهامه بقتل شخص بالقليوبية

تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى على حكم إعدامه

نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى على حكم إعدامه بعد قليل
ads

الأكثر قراءة

نائب رئيس الوزراء يشهد إطلاق سيارة إكسيد المنتجة في مصر (صور)

ارتفاع مفاجئ لسعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الأحد 17 نوفمبر

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

زغلول صيام يكتب: قراءة في ملف هاني أبو ريدة 30 سنة كورة.. هو مفيش غيره؟! أهلاوي ولّا زملكاوي؟! هل يتخلص من عيوبه في تلك الولاية؟!

لا تحيز لطرف على حساب آخر، رسائل رئيس النواب بشأن الإيجار القديم

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

مفاجأة للمصريين، خبيرة ترسيم حدود تكشف كنز الذهب النادر في إحدى المحافظات

منوعات

المزيد

صحون طائرة قبالة الكويت تثير الجدل على مواقع التواصل، اعرف الحكاية

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نائب رئيس جامعة الأزهر: حضارة الإسلام قامت على الحوار والتسامح والتعاون وتعميق لغة الحوار

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (4 – 5)

تفسير حلم الرضاعة في المنام وعلاقته برزق وفير يحصل عليه قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية