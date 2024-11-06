النيابة تطلب التحريات حول مصرع شخص سقط من الطابق السادس بمدينة نصر
صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تلقت مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة لشخص أسفل عقار بشارع 7.
وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السادس بعقار سكني بعزبة الهجانة.
تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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