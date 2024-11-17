محافظ البحيرة ورئيس مجلس الأمومة والطفولة يزوران قرية الأبعادية (صور)

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بجولة ميدانية بقرية الأبعادية بمركز دمنهور، في إطار الاحتفال بأعياد الطفولة، وضمن الجهود المستمرة لدعم الأطفال والأسر الأكثر احتياجًا بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة" وذلك بحضور وفد رفيع المستوى يضم أعضاء وعضوات المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة والبحيرة، والدكتورة أمل زكريا، عضو مجلس النواب ومقرر فرع المجلس بالبحيرة، والدكتور كرم ملاك كامل والدكتور نور أسامة صالح أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وصبري عثمان، مدير عام خطة نجدة الطفل، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة.

تفقد الأنشطة المتنوعة التي تم تنظيمها تحت مظلة المبادرتين الوطنيتين

وبدأت الجولة بزيارة مدرسة الأبعادية الابتدائية المشتركة، حيث تم تفقد الأنشطة المتنوعة التي تم تنظيمها تحت مظلة المبادرتين الوطنيتين "بداية" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على غرس القيم الوطنية والوعي بالمشروعات القومية ومبادرة"دوّي" برعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، التي تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير الإيجابي، وحماية الأطفال من العنف النفسي والجسدي ومخاطر الإنترنت ،كما تم تقديم عروض فنية متميزة لطلاب المدرسة وكذا تنظيم حوار تشاركي مثمر لتعريف الحضور بالمبادرة الرئاسية التي تسعى إلى تطوير التعليم،تم خلاله تسليط الضوء على المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، والإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات، بما يعكس جهود الدولة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الحياة للمواطنين.

تفقد القافلة الطبية المقامة بالوحدة الصحية بالقرية

وخلال الفعاليات، تم توزيع من الهدايا التذكارية على 250 طالبًا لتحفيزهم على التعلم والإبداع،كما شهدت الأنشطة عروضًا تفاعلية لطلاب المدرسة، تضمنت تقديم نبذة عن أهداف مبادرة "بداية"، ومشاركة فاعلة من جمعية تكاتف للتنمية، التي ركزت على التوعية بخط نجدة الطفل وحقوق الطفل ومخاطر الإنترنت، وكذا متابعة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية والثقافية بساحة وفصول المدرسة، كما تفقدت الدكتورة جاكلين عازر والدكتورة سحر السنباطي معرض قسم التربية الفنية لإدارة مركز دمنهور التعليمية، حيث قدم الطلاب لوحات فنية تُبرز أهداف المبادرات الوطنية وتعزز الانتماء الوطني، واستكملت الجولة بتفقد القافلة الطبية المقامة بالوحدة الصحية بالقرية، التي قدمت خدمات طبية مجانية في تخصصات تنظيم الأسرة، طب الأطفال، الباطنة، والأسنان كما تضمنت القافلة أنشطة توعوية حول التربية الإيجابية والوقاية من المشكلات الصحية الناتجة عن الاستخدام السلبي للإنترنت.

توفير بيئة متكاملة للتعليم والصحة وتنمية المهارات

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الجهود المبذولة تأتي ضمن خطة المحافظة لدعم الأطفال والأسر بقرى "حياة كريمة"، مشيدة بالدور الكبير للمجلس القومي للطفولة والأمومة في توفير بيئة متكاملة للتعليم والصحة وتنمية المهارات، من جانبها، أعربت الدكتورة سحر السنباطي عن تقديرها للتعاون المثمر مع محافظة البحيرة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وتنمية قدراته وحمايته من التحديات المعاصرة مثل التنمر والعنف ومخاطر الإنترنت.

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