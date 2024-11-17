الأوقاف تحدد موعد بدء اختبارات التصفية الأولى "التحريرية" لمسابقة الإيفاد

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء اختبارات (المرحلة الأولى التحريرية) لمسابقة إيفاد (المدير الإداري للمركز الإسلامي المصري بدار السلام ـ تنزانيا) ٢٠٢٤م.

وقد أعلنت الوزارة أن الاختبار سيكون بمسجد النور بالعباسية يوم الأربعاء الموافق: 20 من نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

مسابقة إيفاد (المدير الإداري للمركز الإسلامي المصري بدار السلام ـ تنزانيا)



فيما نبهت الوزارة على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وصورة منها، وأنه لن يسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد.

الأوقاف تعلن بدء اختبارات التصفية الأولى (التحريرية) لمسابقة الإيفاد



وقد أكدت وزارة الأوقاف على أنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها. وأسماء المتقدمين للمسابقة كالآتي:

1- إبراهيم أحمد صادق حسين

2- أحمد عبد الله على محمد

3- أحمد عبد الصبور أحمد محمد

4- احمد كمال عبد الحليم على

5- أسامة عبد الرحمن عبد السميع

6- أسلام محمد عبد المنعم اللقاني

7- إبراهيم السيد محمد إبراهيم

8- إبراهيم حسين محفوظ حسن

9- إبراهيم محمد فهمي إبراهيم

10- احمد مصطفى محمد الخولى

11- باسم محمد يوسف عبد القادر

12- بسمة جمال السيد سلامة

13- حسن محمد حسن على

14- حسنى محمد باتع مرعى

15- شريف عبد السلام أحمد خليفة

16- عمر حجازي عبد النبي احمد

17- محمد أحمد سيد محمد

18- محمد احمد محمد محمد حسن

19- محمد السيد عطية السيد

20- محمد حسين نصر حسين

21- محمد سعدى شافعي

22- محمد سعيد محمد على شحاتة

23- محمد عبد السيد يحيى

24- محمد عبد الله السيد عبد الله

25- محمد على محمد عبد المجيد

26- محمد فريد السيد عبد الفتاح الخولى

27- محمد محسن محمد حسين

28- محمد محمود مصطفى محمد شريف

29- محمود محمد حسن على

30- هاني محمد أحمد محمد

31- ياسر مصطفى السيد العقاد

32- فتح الله بهجت فهمي سليمان

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