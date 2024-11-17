غدًا..نظر الطعن على قرارات الطائفة الإنجيلية

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدًا الاثنين الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهادة تفيد رفع اسمه من من سجلات القساوسة بالطائقة الإنجيلية.

الطعن على قرارات الطائفة الإنجيلية

اختصم الطعن الذي حمل رقم 31206 لسنة 70 قضائية رئيس الطائفة الإنجيلية.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكمًا برفض الدعوى المقامة منه، وهو ما جعله يتقدم بطعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.