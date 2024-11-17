طرق تفعيل قرار الأمم المتحدة بأحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.. الخبراء: تقوية المقاومة الفلسطينية.. عدم اللجوء إلى التسويات السياسية.. وقطع العلاقات العربية مع إسرائيل

جاء اعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه ودولته، باعتباره حقًّا غير قابل للتصرف بمثابة الانصاف للحق الفلسطينى الذى يقدم كل يوم مئات من الشهداء والضحايا أمام حرب الإبادة الإسرائيلية من أجل فرض الهيمنة الكاملة على الأراضى الفلسطينية، فماذا قال الخبراء عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

الدكتور رفعت سيد أحمد

وقال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، إن قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، قرار منصف لكنه يعاني من نفس إشكالية القرارات الدولية السابقة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ الفعلي بسبب غياب القوة التنفيذية.

رفعت سيد: قرارات عديدة صدرت مسبقا لم تجد آذانًا مصغية من قبل الكيان الصهيوني

وأكد الدكتور رفعت في تصريحاته أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن أصدروا العديد من القرارات منذ عام 1948 لصالح الشعب الفلسطيني، سواء في ما يتعلق بحقوقه في تقرير مصيره أو إقامة دولته، لكن هذه القرارات لم تجد آذانًا مصغية من قبل الكيان الصهيوني، الذي يحظى بحماية أمريكية قوية تضمن عدم تنفيذها.

رفعت سيد: لا بد من تقوية المقاومة الفلسطينية على كافة الأصعدة لمواجهة الاستيطان

وأضاف أنه لتفعيل هذا القرار، لا بد من تقوية المقاومة الفلسطينية على كافة الأصعدة لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي المستمر، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني لا يعترف إلا بلغة القوة، وأكد على ضرورة أن تتبنى الشعوب العربية خيار دعم المقاومة الفلسطينية وعدم اللجوء إلى التسويات السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث إن هذه التسويات لم تحقق أي نتائج ملموسة على الأرض.

وأكد الدكتور رفعت أن الدول العربية، بما في ذلك من خلال استخدام سلاح النفط العربي، يمكنها أن تساهم بشكل كبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية في المنطقة، وكذلك قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل.

وتحدث عن ضرورة حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن العديد من الدول العربية لديها آليات قوية في هذا المجال، لكن لم يتم استخدامها بشكل فعال، وأضاف أن الدول السبع التي أقامت علاقات مع إسرائيل يمكنها أن تسهم بشكل مباشر في الضغط على الاحتلال لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخاصة إذا ما تم توجيه رسالة حازمة من قبل الدول العربية.

وشدد الدكتور رفعت على أن القوة هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وأن العمل المشترك بين الدول العربية من خلال دعم المقاومة ومقاطعة الاحتلال يمكن أن يكون له تأثير كبير على المستوى الدولي، خاصة في ظل الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل.

الدكتور ايمن سلامة

وقال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي: إن قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره على أرضه ودولته باعتباره حقا غير قابل للنقصان، يضاف للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص تداعيات الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية منذ عام 1967، والذي أكد ضرورة انسحاب إسرائيل من هذه الأراضى فى أقرب وقت ممكن، وضرورة تمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره.

أيمن سلامة: الرأي الاستشاري الذى صدر هذا العام يعد أهم الآراء التى صدرت عن محكمة العدل

وأكد سلامة، أن الرأي الاستشاري الذى صدر هذا العام، يعد أهم الآراء التى صدرت عن محكمة العدل الدولية فى تاريخها بعد الرأي الاستشارى الذى صدر عام 1971 بشأن ضرورة انسحاب جنوب أفريقيا من ناميبيا وتقرير الشعب الناميبى لمصيره، وبعدها شاركت مصر ودول أفريقية أخرى بجهود سياسية ودبلوماسية من أجل تنفيذ ذلك القرار.

أيمن سلامة: حق الشعوب فى تقرير مصيرها لا يسقط بالتقادم

وواصل الدكتور أيمن سلامة حديثه، قائلا: بالفعل فى أوائل التسعينيات من القرن الماضى انسحبت جنوب أفريقيا من ناميبيا، ولأول مرة يُعلن استقلال ناميبيا وتصبح دولة عضوا بالأمم المتحدة، والعديد من المنظمات الدولية، خاصة أن حق الشعوب فى تقرير مصيرها لا يسقط بالتقادم، ولا يجوز التنازل عنه أو تجزئته.

يذكر أن وزارة الخارجية الفلسطينية رحبت باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه ودولته، باعتباره حقًّا غير قابل للتصرف.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.