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محافظات

محلي المنشأة بسوهاج يقود حملة نظافة مكبرة أمام المدارس

رئيس مدينة المنشأة
رئيس مدينة المنشأة وحملة نظافة في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة برئاسة أحمد البدري بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بنطاق دائرة المنشأة خاصة أمام المدارس من خلال تنفيذ حملات يومية مكثفة لرفع كفاءة مستوى النظافة، على جميع القطاعات بكافة الأماكن والشوارع، للظهور بالمظهر اللائق وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين. 

الحملة تستهدف عددا من الشوارع وأمام المدارس 

واستهدفت الحملة عددا من الشوارع أبرزها عبد المنعم رياض من أمام المدارس بدءًا من السنترال حتى مدخل المدينة وقد تم تنفيذ الحملة بمعدات الوحدة حيث تم خلالها رفع القمامة والتراكمات ونظافة الشارع الرئيسي بأكمله بإشراف قطاع النظافة بالمجلس. 

وأفاد البدري بأن الوحدة المحلية تعمل على قدم وساق من أجل خدمة المواطنين. من خلال معدات وعمال قطاعات نظافة المجالس القروية بالتنسيق مع معدات المركز. 

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ بشأن تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع والطرق والمستوى الجمالى للمدن.

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