التخلص الآمن من المخلفات، ندوة بكنيسة الأنبا شنودة في مدينة دشنا

نظم جهاز شئون البيئة بقنا وكنيسة الأنبا شنودة بقرية عزب المصرى بمدينة دشنا، بالتعاون مع أسقفية الخدمات العامة وحدة المرأة بوزارة البيئة، ندوة للتوعية البيئية بعنوان التخلص الآمن من المخلفات من أجل الحفاظ على البيئة، بمقر كنيسة الانبا شنودة بمدينة دشنا، ذلك ضمن حملة برنامج توعية البيئية أسقفية الخدمات مع الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة، ذلك بحضور الكاهن بيشوى بضابا كاهن الكنيسة، والكاهن برسوم صبحى كاهن الكنيسة،والمهندس اسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة، والأستاذ مينا جندى خادم ميدان الكنيسة، وحضور 50 من مصلي الكنيسة من السيدات والرجال بمدينة دشنا، أدار اللقاء مينا جندى خادم الكنيسة.

نشر الوعي البيئى للمصلين

فيما تحدث الكاهن بيشوى بضابا كاهن الكنيسة مقدما الشكر لجهاز شئون البيئة وأسقفية الخدمات فى نشر الوعى البيئى للمصلين بقرية عزب المصرى بمدينة دشنا، مقدما النصح والإرشاد فى اتباع السلوكيات الإيجابية فى الحفاظ على البيئة،

حاضر المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، متحدثا مفهوم المخلفات وأنواعها ومصادرها والتخلص الآمن منها للحفاظ على الموارد الطبيعية والماء والهواء والتربة، ودور وزارة البيئة فى إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة قنا، موضحا دور المرأة في الإدارة البيئية الصحيحة للمخلفات المنزلية من خلال خفض الاستخدام وإعادة التدوير والحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية وتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية.