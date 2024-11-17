نواب يؤكدون أهمية مشروع قانون لجوء الأجانب ويعلنون موافقتهم عليه

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس اليوم.

وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، إن الاكتفاء بالتنسيق مع المنظمة الدولية لشؤون اللاجئين لم يعد ملائمًا في ظل الجمهورية الجديدة، والتحديات التي تواجهها الدولة كل يوم، مؤكدًا أهمية وجود لجنة مختصة بالبت في وضع اللاجئ.

مشروع القانون يتماشى مع المواثيق الدولية والدستور المصري

واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب طارق رضوان أن مشروع القانون يتماشى مع المواثيق الدولية والدستور المصري. وقال: “باسمي وباسم لجنة حقوق الإنسان أوافق على مشروع القانون”.

فيما قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: "لا ينكر أحد على الإطلاق أن منذ فجر التاريخ كانت مصر المأوى والملاذ ولم تغلق أبوابها أمام أحد"، وأضاف: “مع زيادة وتنامي الأعداد نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة يقتضي تنظيم اللجوء والوقوف على الأعداد لما تشكله من أعباء اقتصادية واجتماعية، حفاظًا على الأمن القومي المصري ومن جانب آخر تكون الأعداد محل اعتبار في التخطيط للبرامج الاقتصادية والاجتماعية”.

بينما قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان: ينبغي علينا التأكيد على أن مصر واحة الأمان والاستقرار في المنطقة في الماضي والحاضر، وتبقى كذلك بوحدة شعبها وجيشها في المستقبل.

التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الأمن القومي

وأضاف: "القانون لتنظيم أوضاع قائمة بالفعل، التقديرات تذهب إلى 9 ملايين ضيف من ضيوف الدولة المصرية، بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الأمن القومي المصري"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يستحدث اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين لتنظيم مجموعة من الحقوق، مثل حق الحصول على وثيقة سفر وحق تعليم الطفل اللاجئ وممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد.

وقال: "مصر كافحت الهجرة غير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط يجب على العالم دعمها في ذلك"، مضيفًا "القانون له دور مهم يتسق مع الدستور والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ويؤكد على الدور المصري الكبير في منع تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهلنا في قطاع غزة، هذا القانون ينظم أوضاع قائمة بالفعل".

برلمانية حماة وطن توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، الموافقة باسم الحزب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

وأشار شلبي، إلى أن لجنة الدفاع مناقشة ملف اللاجئين في ضوء مشروع القانون، تم بمنتهى الشفافية، موضحا أن مصر منذ 1951 وقعت على الاتفاقية، ولم يتم تفعيلها.

وأكد رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس النواب، أن هناك إلزاما على الدول بعمل التنظيم المحلي والداخلي بشأن ملف اللاجئين، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة لتنظيم عملية اللجوء.

وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، إلى أن الوضع اختلف في المرحلة الأخيرة بعدما وصلت أعداد اللاجئين إلى الملايين، ما يستوجب التنظيم الداخلي لعمليات اللجوء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تنظيم لجوء الأجانب يساهم في عملية التخطيط وما يتعلق بالزيادة السكانية، فضلا عن وضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته من خلال الأرقام الموجودة في مصر تجاه اللاجئين.

مشروع قانون لجوء الأجانب جاء في توقيت "هام"

وقال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توقيت عرض مشروع قانون لجوء الأجانب على البرلمان هام في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة مما يؤثر على الشعوب من الناحية الإنسانية.

وأوضح "راضي" أن القانون يعمل تحقيق التنمية المستدامة بشأن منح اللاجئين بطريقة تتماشى مع موارد واقتصاد الدولة، مشيرًا إلى أن لجنة تحقيق حقوق اللاجئين يسهل التعامل مع المنظمات الدولية المهتمة باللاجئين مثل المفوضية السامية للاجئين.

وقال راضي إن قانون لجوء اللاجئين يؤكد على اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلي ولكن المستوى الدولى.

ووجه راضي الشكر للجنة المشتركة من أعضاء لجان الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان على إعداد والرأي في قانون تنظيم ضيوف الدولة المصرية والمقدم من الحكومة.