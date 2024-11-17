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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 18 - 11 - 2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارًا على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 17 - 11 - 2024

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على  القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت  هيئة الأرصاد الجوية  أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الإثنين 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدًا كالتالي: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى:15
 

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17 - 11 -2024

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 17 - 11 - 2024

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