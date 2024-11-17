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رياضة

دوري الأمم الأوروبية، أول تعليق من لاعب المجر السابق بعد تعرضه لحالة إغماء أمس

تعرض عضو المنتخب
تعرض عضو المنتخب المجري للإغماء، فيتو

نشر آدم سالاي عضو الجهاز الفني للمنتخب المجري، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”، رسالة موجهة لكل من أصابه القلق بشأن تعرضه للإغماء، خلال مباراة المجر وهولندا أمس السبت في دوري الأمم الأوروبية.

وكتب اللاعب الذي اعتزل كرة القدم في عام 2023، على موقع (فيسبوك): "شكرًا لكم على كل هذه الرسائل، أنا بخير".

وتم إيقاف مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية لمدة عشر دقائق بعد أن تأكد الحكم خيسوس جيل مانزانو من إغماء آدم سالاي على مقاعد البدلاء خلال المباراة، وتم نقله إلى المستشفى في أمستردام أمس السبت. 
 

بيان الاتحاد المجري بشأن عضو الفريق

وقال الاتحاد المجري لكرة القدم في بيان آنذاك: "أصيب آدم سالاي بوعكة صحية في الدقائق الأولى من مباراة هولندا والمجر، لكن حالته مستقرة وهو واعٍ، تم نقله قبل بضع دقائق في سيارة إسعاف إلى مستشفى في أمستردام لإجراء الفحوصات".

ويخضع حاليًّا للفحوصات الطبية في المستشفى.

وفي تصريحات للصحافة أكد المدير الفني للمنتخب المجري الإيطالي ماركو روسي أن لاعبيه هم من طالبوا باستئناف المباراة التي انتهت بفوز هولندا 4-0.

 

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