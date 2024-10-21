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حوادث

تأجيل استئناف المتهمين في قضية مقتل اللواء اليمني

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور بزينهم، تأجيل نظر استئناف المتهم الأول والثاني في واقعة إنهاء حياة اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني داخل مسكنه بشارع العشرين بمنطقة فيصل في الجيزة، وذلك على الحكم الصادر ضدهما إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل. 

جدير بالذكر أن المتهمين الأول والثاني قد وصلوا لحضور جلسة استئنافهم على قتل اللواء اليمني حسن العبيدي. 

وكانت الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، قضت في وقت سابق، بإعدام قاتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني داخل مسكنه بشارع العشرين بمنطقة فيصل بالجيزة، والحكم بالمؤبد للمتهم الثاني، والحكم بالسجن 15 عاما للمتهمين الثالث والرابع، وبراءة المتهمة الخامسة. 

 

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محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور اللواء اليمني حسن العبيدي فيصل

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