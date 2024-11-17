تفاصيل صادمة في محاولة تعدي سائق على طفلة في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، بحبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي الجنسي على طفلة في حلوان، وتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان حقيقة التعدي عليها من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة لبيان ملابسات الحادث.

واستمعت النيابة لأقوال الفتاة التي تعرفت على المتهم وقالت إن عمرها 8 سنوات، وأن المتهم استدرجها خلف جامعة حلوان، خلال سيرها في الشارع لشراء مستلزمات المنزل وحاول إمساكها والتعدي عليها جنسيًّا إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه بعد صراخها.

وتمكنت الأجهزة الامنية من القبض على المتهم بمساعدة الأهالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.