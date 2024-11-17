تفاصيل صادمة في محاولة تعدي سائق على طفلة في حلوان
أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، بحبس سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي الجنسي على طفلة في حلوان، وتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان حقيقة التعدي عليها من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة لبيان ملابسات الحادث.
واستمعت النيابة لأقوال الفتاة التي تعرفت على المتهم وقالت إن عمرها 8 سنوات، وأن المتهم استدرجها خلف جامعة حلوان، خلال سيرها في الشارع لشراء مستلزمات المنزل وحاول إمساكها والتعدي عليها جنسيًّا إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه بعد صراخها.
وتمكنت الأجهزة الامنية من القبض على المتهم بمساعدة الأهالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.