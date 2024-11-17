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حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة سلاح ومخدرات بمنشأة ناصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامهما بحيازة فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار وحشيش مخدر بمنطقة منشأة ناصر

ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح ومخدرات 


تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة سلاح ناري ومواد مخدرة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية.

وعثر بحوزة المتهمين علي فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار، سلاح أبيض، وحشيش مخدر.


وبمواجهتهما اعترفا بحيازة السلاح بقصد التشاجر والمواد المخدرة بغرض التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة حيازة سلاح


وقالت مصادر: إن القانون أباح البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء رخصة السلاح بثلاثة أشهر ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.

وأضافت: عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

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