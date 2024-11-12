المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وحشيش في الموسكي
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري ومواد مخدرة بغرض التعاطي في منطقة الموسكي.
وكان قسم شرطة الموسكي أثناء تفقد الحالة الأمنية اشتبه في شخص يقود دراجة نارية، وحاول الهرب وتمكنت قوات الأمن من ضبطه وتبين أنه ط.ا.م عاطل.
وبتقتيش المتهم عثر بحوزته علي سلاح ناري، وطلقات لذات العيار وكيس اسود به حشيش مخدر، وهاتف محمول.
وبسؤال المتهم عن المضبوطات، اعترف بحيازة السلاح للدفاع والحشيش بهدف التعاطي،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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