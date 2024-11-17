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شريف العريان يخسر في انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

شريف العريان في انتخابات
شريف العريان في انتخابات الاتحاد الدولي، فيتو

الخماسي الحديث، خسر المهندس شريف العريان، انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والتي أقيمت أمس السبت في كونجرس الاتحاد الدولي للعبة في نسخته الـ 73 المقام يومي 16 و17 نوفمبر في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وشهد كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث انتخاب رئيس جديد للاتحاد الدولي بعد أكثر من ثلاثين عامًا من قيادة الألماني كلاوس شورمان، الذي أعلن عن تقاعده في سن الـ 78 بعد فترة طويلة من الريادة.

وكان المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والسكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، من أهم المرشحين في انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث على مقعد الرئاسة مع الفرنسي جويل بوزو والأمريكي  روب ستول.

وكانت الانتخابات التي جرت في نهاية اليوم الأول من كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث مثيرة للغاية، فبعد فوز المهندس شريف العريان في الجولة الثانية بالأغلبية، قررت اللجنة القضائية إجراء جولة ثالثة لعدم تحقق الأغلبية المطلقة، وبعد إصرار اللجنة الانتخابية على إجراء الجولة الثالثة تم الإعلان عن فوز ستول مما أثار استياء شديدا في الجمعية العمومية.

وبعد إعلان هذه النتيجة، قامت مصر بتقديم تظلم واعتراض رسمي للجنة الانتخابية ورئيس الجمعية العمومية وفي حالة رفضهم للتظلم ستقوم مصر برفع الأمر إلى "كاس" المحكمة الدولية الرياضية.

وجاء سير الانتخابات كالتالي: 


في الجولة الأولى، فاز المصري شريف العريان بـ 42 صوتًا، وحقق ستول (الولايات المتحدة الأمريكية) 38 صوتًا وتم إقصاء جويل بوزو من فرنسا بعد تحقيقه 22 صوتًا.

في الجولة الثانية، سجل العريان مرة أخرى أعلى عدد من الأصوات بـ 51 صوتًا، بفارق صوت واحد عن ستول (الولايات المتحدة الأمريكية) الذي حصل على 50 صوتًا، مع امتناع صوت واحد عن التصويت.

وقد تسبب هذا في احتفالات صاخبة وتهاني من جميع الحاضرين للعريان، ولكن تم اللجوء للمادة 10.2 من قواعد انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وتطبيق قاعدة الأغلبية المطلقة التي تتطلب أن يحصل المرشح الناجح على 50٪ +1 وبالتالي تم اللجوء إلى جولة ثالثة في التصويت، رغم أن الجولة الثانية كانت بين مرشحين فقط وهو ما يستوجب اللجوء للغالبية فقط.

وفي الجولة الثالثة فاز ستول (الولايات المتحدة الأمريكية) بـ 53 صوتًا مقابل 48 صوتًا للعريان، مع امتناع صوت واحد عن التصويت.

وبذلك تم الإعلان عن انتخاب روبرت ستول من الولايات المتحدة الأمريكية لشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث (UIPM).

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