حبس تشكيل عصابي لسرقة الهواتف في شبرا مصر
أمرت نيابة شبرا بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف بدائرة قسم شرطة شبرا مصر 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .
البداية كانت عندما تمكنت قوات مديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين “لهما معلومات جنائية” لقيامهما بسرقة "هاتف محمول" من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة شبرا.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا بإرتكابهما واقعتي سرقة أخريين، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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