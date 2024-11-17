الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سائق دهس مسنة أثناء عبورها في عين شمس

حبس
حبس

أمرت نيابة عين شمس بحبس سائق، متهم بدهس سيدة مسنة أثناء عبورها شارع أكتوبر في عين شمس مما أسفر عن مصرعها، 4 أيام على ذمة التحقيق.

حادث تصادم في عين شمس  

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بوقوع حادث مروري أسفر عن متوفاة بدائرة القسم، بالفحص تبين أنه حال عبور سيدة شارع 6 أكتوبر بدائرة القسم صدمتها سيارة نتج عن ذلك إصابتها التى أودت بحياتها. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

شكاوى من حوادث التصادم في شارع 6 أكتوبر بعين شمس  

وتقع العديد من الحوادث على شارع 6 أكتوبر في عين شمس بسبب السرعة الزائدة للسيارات على هذا الشارع فيما يطالب الأهالي بإيجاد آلية للحد من الحوادث، مثل إنشاء مطبات في مناطق عبور المواطنين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمركز المنشأة في سوهاج

الصين تعلن مقتل وإصابة 25 شخصا في حادث طعن

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم بكورنيش المعادي

الأكثر قراءة

لا تحيز لطرف على حساب آخر، رسائل رئيس النواب بشأن الإيجار القديم

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

ضبط موظف بمطار القاهرة حاول تهريب 17 هاتفا

بمشاركة السيسي، أبرز ملفات قمة مجموعة العشرين

إسرائيل تبدأ خطة التخلص من نتنياهو، وضابط كبير متورط في إلقاء قنابل على منزله

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

رصاصة تعطل إقلاع طائرة من مطار دالاس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج 2025 في المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرضاعة في المنام وعلاقته برزق وفير يحصل عليه قريبًا

من هم المسموح لهم بالتخلف عن الجهاد؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى «قفينا»، تفسير الشعراوي للآية 46 من سورة المائدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية