الأحد 17 نوفمبر 2024
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اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي اليوم الأحد (آخر تحديث)

الجنيه الإسترليني،
الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024 في  البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات.

 

الجنيه الإسترليني - فيتو 
الجنيه الإسترليني - فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

62.40  جنيه للشراء.

62.58  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

62.27 جنيه للشراء.

62.82 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

62.27 جنيه للشراء.

62.82 جنيه للبيع.

 

الجنيه الإسترليني - فيتو 
الجنيه الإسترليني - فيتو 

 

 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

62.27 جنيه للشراء.

62.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي CIB 

62.27 جنيه للشراء.

62.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي إجريكول

62.31 جنيه للشراء.

62.86 جنيه للبيع.

 

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني؟

الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

 

الجنيه الإسترليني - فيتو 
الجنيه الإسترليني - فيتو 

 

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

لا يعرف بالضبط أصل كلمة جنيه استرليني، فيقال أن تسمية استرليني (بالإنجليزية: Sterling)‏ تعود إلى العصور الأنجلوسكسونية عندما كان يطلق على النقود اسم استرلين Sterlings وكانت تصك من الفضة وكان وزن 240 من هذه الاسترلينات يعادل باوند واحد، حيث كانت الكميات الكبيرة من النقود تدفع باستخدام باوند من الاسترلينغات "pounds of sterlings"، وتقول مصادر أخرى منها قاموس أكسفورد أن استرلينغ كانت بنسًا فضيًا استخدمت في بريطانيا في عهد النورمان حوالي عام 1300.

جدير بالذكر دخلت العملة الذهبية الجديدة على أساس نقاوة الجنيه وكانت 22 قيراط وذلك في سنة 1663، وأثبت وزنها ب ½44 للأوقية الباوند سنة 1670، وقد تغيرت قيمة تلك العملة تغيرا كبيرا حتى سنة 1717 عندما حددت قيمتها ب 21 شلن (-/21، 1.05 جنيه).

 

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