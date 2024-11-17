البيانات المطلوبة لاستلام الحوالات في بنك مصر

بنك مصر، يحرص بنك مصر على تقديم خدمات مصرفية متنوعة لعملائه في شتى الفروع المنتشرة بأنحاء الجمهورية، ومنها استلام الحوالات من الخارج، حيث تخضع لعدة أساسيات خلال عملية الصرف والتعامل داخل فروع البنك المتعددة.

بيانات الحوالات البنكية

ولعل من أهم البيانات التي تطلب في الحوالات المصرفية بصفة عامة ما يلي:

اسم الحساب ورقمه

الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًّا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

رمز السويفت swift code

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها. هناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

كيفية صرف حوالة الدولار من بنك مصر

وحاليا يتردد سؤال متكرر يشغل بال ملايين العملاء وهو هل يمكن سحب الحوالة بالدولار تساؤل يطرح نفسه بين الكثيرين ممن يتعاملون في البنوك.

حوالات الدولار

وحول سحب الحوالة بالدولار فإنه بالفعل يمكن تسلم الحوالة بالجنية المصري أو الدولار الأمريكي. وذلك بعد إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات.

ويمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك.

أسباب عدم وصول الحوالة البنكية

وقال بنك مصر إن من أهم أسباب عدم وصول الحوالة في موعدها ما يلي:

1- من أشهر أسباب تأخر الحوالات البنكية هي المتعلقة بالإجازات.

2- إذا كان البنك لا يعمل في يوم إرسال الحوالات المصرفية من بنك المرسل، سواءً بسبب الإجازات الرسمية كإجازات نهاية الأسبوع، فلن تقدر على استلام حوالتك في هذه الأيام. لا يتعلق الأمر فقط بالإجازات الرسمية

3- اختلاف توقيتات العمل من دولة لأخرى.

وتشهد حاليا البنوك إقبالا كبيرا علي استقبال العملاء الراغبين في استلام الحوالات لاسيما مع زيادة تدفق الأموال القادمة من المصريين بالخارج وعودة القناة الشرعية بدخول هذه الأموال سوق الاقتصاد المصري وذلك بعد تحرير سعر الصرف وانزواء السوق السوداء تماما منذ شهور.

ويتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن استلامها من خارج مصر على حساب العميل.

وأوضح مسئولون بنك مصر أنه لا يوجد حد أقصى لاستلام التحويلات من خارج مصر على حسابات العملاء في فروع البنك.