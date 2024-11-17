الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مدير الصحة بغزة: 30% من ضحايا مجزرة بيت لاهيا اليوم أطفال

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

قال مدير الصحة بغزة الدكتور منير البرش، اليوم الأحد: جيش الاحتلال يتعمد قصف المدنيين في أوقات متأخرة من الليل بحيث لا يستطيع أحد إنقاذهم.

مجزرة بيت لاهيا في قطاع غزة 

وأضاف منير البرش أن الاحتلال منع دخول قافلة إنسانية للأمم المتحدة كانت تحمل أدوية لمستشفى كمال عدوان.

وأكد مدير صحة غزة أن 30 % من ضحايا مجزرة بيت لاهيا اليوم أطفال.

وأوضح أن هناك ما بين 20 إلى 30 شخصا تحت الأنقاض في مجزرة بيت لاهيا اليوم لا يمكن الوصول إليهم.

وأشار إلى أن أكثر من 12 ألف جريح بحاجة ماسة للعلاج في الخارج لكن الاحتلال يمنعهم من السفر.

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده شمالي غزة

txt

محلل سياسي: من المبكر الحكم على ما سيفعله ترامب بشأن الحرب في غزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مجزرة بيت لاهيا قطاع غزة جيش الاحتلال

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده شمالي غزة

محلل سياسي: من المبكر الحكم على ما سيفعله ترامب بشأن الحرب في غزة

الأكثر قراءة

المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

آخر تطورات قانون الإيجار القديم

روسيا تستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا وبولندا تتدخل

يصل لـ 5.5 جنيه في الكيلو، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” بالأسواق

بتوصية إيلون ماسك.. من هو المصري المرشح لتولي وزارة في إدارة ترامب؟ (فيديوجراف)

تصفيات أمم أفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا والقناة الناقلة

بمشاركة مصر، انطلاق قمة مجموعة العشرين بالبرازيل غدا

منوعات

المزيد

شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

تصريح مثير من سيلفستر ستالون بشأن ترامب (فيديو)

رصاصة تعطل إقلاع طائرة من مطار دالاس (فيديو)

امرأة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 منزل بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

إمبراطورية إيلون ماسك.. أغنى رجل في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «قفينا»، تفسير الشعراوي للآية 46 من سورة المائدة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads