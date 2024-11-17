الأحد 17 نوفمبر 2024
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حوادث

حملة أمنية في الخصوص تلاحق تجار المخدرات وتضبط 13 ديلر بعد مطاردات

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة قسم  شرطة الخصوص بالقليوبية.

 

حملة أمنية في الخصوص تلاحق تجار المخدرات 

 

وأسفرت جهودها عن ضبط 13 قضية ضُبط خلالهم 13 متهم وبحوزتهم (كمية لمخدري "الحشيش، الهيروين" –  عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلي – 2 سلاح أبيض).

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 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

 

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.


عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

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