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ساخرون

ساخرون، مناخوليا.. حسام حسن وقائمة المنتخب والسرايا الصفرا

مناخوليا، فيتو
مناخوليا، فيتو

خارج عنبر العقلاء وخلف سور سرايتنا الصفراء ستجد أناسا يلقبون أنفسهم بالنقاد الرياضيين.. ويصفون أنفسهم بالمحللين.. وتجدهم على السوشيال ميديا مرشوشين.. وعلى شاشات الفضائيات راشقين.. محتارين ينتقدوا مين ويسيبوا مين.. عمال على بطال شغالين.. ليل ونهار مشدودين.. 

 

مرة ناحية الشمال وأخرى ناحية اليمين. مناخوليا التحليل الرياضى التى أخرجت كمًا غير طبيعى من الإعلاميين الرياضيين الذين يفتقدون للروح الرياضية ودائمًا في صراع فيما بينهم دون أسباب مقنعة، اللهم إلا الغيرة والحقد والغل حتى نقلوا العدوى لجميع مشجعى كرة القدم. 


خارج سور مستشفى العباسية ستجدهم يستغلون أى حدث علشان يشتغلوا عليه هبد ورقع ومرقعة. حسام حسن أعلن عن قائمة المنتخب.. يلا بسرعة نحلل القايمة والقاعدة والنايمة على صرصور ودنها. واحد منهم يخرج ليتساءل: هو إزاى حسام حسن بيضم أحمد عيد للقايمة وسايب الشحات وعمر جابر؟! 

 

وإزاى ياخد عواد والمهدى في حراسة المرمى وسايب محمد شعبان حارس طلائع الجيش؟ برضه دا كلام يا جدعان؟ والثانى يخرج بفيديو عاجل ليتساءل هو فين الأسطورة ناصر منسي؟! هو ليه دايمًا منسي؟! والله اللى بيحصل من حسام دا عيب.. دا المنسى هو اللى جاب سوبر القرن وكركب الدنيا! 

 

أما ثالثهم فخرج بفيديو ثالث ليتساءل: يعنى إيه متاخدش رامى ربيعة وتجيبلنا محمد ربيعة؟! ولا هو يعنى أى ربيعة وخلاص يا عم حسام؟! 

 

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أما رابعهم فكان أكثرهم ذكاءً وخبرة في التحليل الرياضى والنقد الكروى فظهر في بث مباشر ليتساءل: هو ليه حسام حسن واخد لاعيبة محليين وسايب المحترفين؟ المفروض ياخد الجزيرى ووسام أبو على ومعاهم يحيى عطية الله وياريت يرجعلنا موديست وبكدا هننيم أفريقيا من المغرب بفضل الله!

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