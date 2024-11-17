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حوادث

نظر استئناف 4 متهمين بخطف وقتل شاب في أبو النمرس، بعد قليل

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بعد قليل، استئناف 4 متهمين بخطف وقتل شاب في منطقة أبو النمرس، على حكم إعدامهم.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد وعضوية المستشارين احمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

 

تحقيقات النيابة والاتهامات الموجه في أمر الإحالة 

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين س.ص، وص.ع، ور. ص، ون.ع، وج.ص. في القضية رقم ١٢٧٥٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم ٣٤٠٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الجيزة،  خطفوا المجني عليه" محمد أحمد متولي"، وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمته المتهمة الأولى بعزمها تمكينه من لقاء المتهمة الخامسة واستدرجته لمكان نائ حيث يكمن باقي المتهمين، وما أن ظفروا به حتى قيدوا حركته قاصدين من أفعالهم تلك اقصائه عن أعين ذويه.

 

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية ارتبطت بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان، قتلوا محمد احمد متولي احمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه على إثر خلاف استعر فيما بينهم، فكمنوا له بالمكان الذي ايقنوا سلفًا استدراج المتهمة الأولى له، وما أن ظفروا به حتى طوقوا عنقه بأدوات "حبل - قطعة قماشية" قاصدين من ذلك قتلًا، ولم يستكينوا فنحروا عنقه بسلاح أبيض "سكين" وأضرموا النيران بجثمانه، سرقوا المبلغ المالي والمنقولات المملوكة للمجني عليه محمد أحمد متولي أحمد وكان ذلك ليلًا.

 

وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض وأدوات " سكين محبل - قطعة قماشية " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني.

 

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