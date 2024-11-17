نيابة قنا تطالب بسرعة التحريات فى واقعة مصرع وإصابة شخصين حاولا سرقة برج اتصالات

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا، بسرعة التحريات فى واقعة مصرع سائق وإصابة زوج شقيقته فى تبادل إطلاق النار مع حراس برج اتصالات أثناء سرقتهم لبرج الاتصالات.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارا مفاده العثور على جثة وبجوارها مصاب بطلقات نارية بطريق قنا سفاجا الصحراوي وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث.

وبعد الفحص تبين مصرع سائق 60 عاما وإصابة زوج شقيقته 24 مقيم مركز قوص جاء ذلك خلال قيامهم بسرقة برج اتصالات بطريق قنا سفاجا الصحراوي وعندما استشعر حراس البرج بهم تبادلا إطلاق النار ما أدى إلى مقتل السائق وإصابة زوج شقيقته وبحوزتهم 31 بطارية تم سرقتها من برج اتصالات وبندقية آليه وسيارة ربع نقل كانوا يستخدمونها فى أعمال السرقة بعد تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة أبراج الاتصالات.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا الجامعى ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الواقعة.