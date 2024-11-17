الأحد 17 نوفمبر 2024
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حوادث

إخلاء سبيل 4 متهمين بتمويل أنشطة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل 4 متهمين بتمويل أنشطة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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تمويل انشطة جماعة ارهابية اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي النيابة العامة

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