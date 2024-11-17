شبهته ببوق السفينة، السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

وجهت سيدة البرازيل الأولى، جانجا لولا دا سيلفا، إهانات للملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال مناسبة اجتماعية لمجموعة العشرين تحدثت فيها عن الحاجة إلى تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي للحد من المعلومات المضللة.

السيدة الأولى في البرازيل تسخر من إيلون ماسك

وأثناء حديثها خلال المناسبة الاجتماعية انطلق بوق سفينة فقالت مازحة: "أعتقد أنه إيلون ماسك"، وأضافت "أنا لست خائفة منك، اذهب إلى الجحيم يا إيلون ماسك"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ورد ماسك، مالك شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، على مقطع مصور لتصريحاتها بنشر رسم إيموجي ضاحك بصوت عالٍ. وأضاف في منشور آخر "سيخسرون الانتخابات القادمة" في إشارة إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.