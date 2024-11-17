بمشاركة مصر، انطلاق قمة مجموعة العشرين بالبرازيل غدا

تستضيف مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، قمة مجموعة العشرين التي تعقد يومي 18 و19 نوفمبر الجاري بمشاركة مصرية بدعوة من الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة خلفا للهند.

ونرصد أبرز المعلومات عن القمة والمشاركة المصرية:

- تعد مشاركة مصر فى قمة العشرين المقبلة هى الرابعة من نوعها فى قمم المجموعة منذ نشأتها والثانية على التوالى بعد المشاركة في اجتماعات قمة العشرين الدورة الماضية، خلال فترة رئاسة الهند

- تعقد القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين بعنوان "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، بمشاركة الدول الأعضاء، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي حيث تضم مجموعة العشرين الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وألمانيا وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك والاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة

- تضع البرازيل رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار محاربة الجوع والفقر وانعدام المساواة

- تناقش قمة العشرين سبل تحسين أداء المؤسسات الدولية متعددة الأطراف وعدد من القضايا الجيوسياسية ومنها الوضع في منطقة الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا والقضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة والأمن ومواجهة التغيرات المناخية وزيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون بين الدول الأعضاء.

- تأتي القمة في الوقت الذي تنوي فيه إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية بصورة قد تلقي بظلالها على تدفقات التجارة العالمية.

- سيتم إطلاق التحالف العالمي لمحاربة الجوع والفقر وهي مبادرة برازيلية تهدف الى حشد جهود الدول والمنظمات الدولية من أجل الإسراع في جهود القضاء على الجوع والفقر بحلول عام 2030.

- يشارك في قمة مجموعة العشرين عدد من قادة العالم ومن بينهم الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء الكندى جوستين ترودو وقادة آخرين.

التنسيق الاقتصادى العالمي

- تلعب مجموعة العشرين دورا رئيسا في التنسيق الاقتصادى العالمى وعلى مدى العديد من القمم الاقتصادية العالمية التي تعقد سنويا تجتمع القوى الرئيسة في العالم لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

- الدول الأعضاء في مجموعة العشرين هي استراليا وكندا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والصين وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية.

- تمثل مجموعة العشرين ثلثي تعداد سكان العالم و90% من الناتج الإجمالي الوطني العالمي و80% من حجم المبادلات التجارية العالمية.

- وجهت البرازيل الدعوة ل 19 دولة غير عضو لحضور القمة هذا العام من بينها مصر والإمارات وقطر وأسبانيا ونيجيريا وموزامبيق والنرويج وماليزيا وأنجولا.

- ستتولى جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025 ثم الولايات المتحدة لعام 2026.

تشارك مصر تلبية لدعوة الرئيس البرازيلى "لولا دا سيلڤا" للرئيس السيسي للمشاركة فى مختلف اجتماعات "العشرين" فى ظل الرئاسة البرازيلية حيث جاءت الدعوة تجسيدًا لثقل مصر على الصعيدين الدولي والإقليمي ودورها فى تعزيز صوت الدول النامية بشكل عام والدول العربية والإفريقية بشكل خاص.

- تشارك مصر بوفد برئاسة السفير راجى الإتربى مساعد وزير الخارجية والممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى كل من مجموعة العشرين وتجمع البريكس فى الاجتماعات التحضيرية التى يعقدها الممثلون الشخصيون لقادة دول العشرين الأسبوع الجاري في "ريو دى چانيرو" بالبرازيل حيث هدفت هذه الاجتماعات للإعداد لقمة المجموعة المقرر عقدها هناك يومى ١٨ و١٩ نوفمبر، بما فى ذلك عملية التفاوض التى ستجرى بين الممثلين الشخصيين حول مضمون البيان الختامى المنتظر صدوره عن القمة.

- العدوان الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية واللبنانية، يفرض نفسه على أجندة القمة وستكون حاضرة بقوة فى مناقشات القادة كما أن مجموعة العشرين تحمل تقديرا كبيرا للجهود المتواصلة التى تبذلها مصر لوضع حد للحرب الإسرائيلية ومنع توسع دائرة الصراع.

- بتوجيهات رئاسية شاركت مصر بفاعلية فى اجتماعات العشرين خلال العام الجاري، وبما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية تمثلت الأولويات المصرية فى حشد الإرادة السياسية اللازمة من جانب دول المجموعة لاتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة كما شملت الأولويات المصرية تعزيز قدرتها على الصمود فى مواجهة أزمات مستقبلية وهو ما لن يتحقق سوى بإصلاح جذرى فى النظام الاقتصادى الدولى سواء المالى أو النقدى أو التجارى بشكل يزيد من قدرات الدول النامية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة.

الرئاسة البرازيلية

تشارك مصر كدولة ضيف فى كافة إجتماعات المجموعة خلال فترة الرئاسة البرازيلية حيث تمثل مجموعة "العشرين" تمثل دولها ٨٠٪ من الناتج الإجمالى العالمى، و٧٥٪ من حجم التجارة الدولية، و٦٠٪ من سكان العالم.

- مثلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مصر في مجموعة عمل التنمية، في اجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ و20 والتي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل يوليو الماضى، وتعد تمهيدًا لقمة مجموعة الـ20 على مستوى الرؤساء خلال نوفمبر الجارى كما حددت الرئاسة البرازيلية لمجموعة الـ20 عددًا من الأولويات وهي الدمج الاجتماعي والحد من معدلات الجوع والفقر والتحول في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وإصلاح المؤسسات العالمية.

- ناقشت اجتماعات وزراء التنمية الدمج الاجتماعي، والحد من أوجه عدم المساواة والاستثمارات في المياه ومعالجة مياه الصرف كدافع رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة كما تمثل مجموعة الـ20 المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتؤدي دورًا مهما في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.

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