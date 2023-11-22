ريال مدريد يراقب البرازيلي ميسينيو للتعاقد معه

كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد وضع على طاولته اللاعب البرازيلي الشاب استيفاو ويليان "ميسينيو"، نجم فريق بالميراس، بعد تألقه مؤخرا مع منتخب البرازيل في كأس العالم تحت 17 عاما.

وسجل اللاعب 3 أهداف وصنع 4 آخرين في كأس العالم تحت 17 سنة، ويملك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 60 مليون يورو.

ميسينيو على رادار ريال مدريد

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء: "الموهبة البرازيلية استيفاو لاعب بالميراس والذي يطلقون عليه لقب ميسينيو، حيث يقارنوه بالنجم ميسي، يتألق في كأس العالم تحت 17 سنة في إندونيسيا وتراقبه جميع الأندية الكبيرة في أوروبا ومن بينهم ريال مدريد وبرشلونة".

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وأضاف التقرير: "إذا استمر تطوره وتم استيفاء شروط دفع الشرط الجزائي كما حدث مع إندريك فلا يمكن استبعاد محاولة التوقيع معه من قبل إدارة الميرنغي".

من هو ميسينيو؟

وأطلق على إستيفاو لقب ميسينيو تيمنا بأسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية، ليونيل ميسي، حيث يشبهه كثيرا في طريقة لعبه ومراوغاته، وبهذا نال اهتمام أندية كبيرة وعلى رأسها برشلونة.

ويتميز ميسينيو بطريقة لعبه عبر قدمه اليسرى، كذلك في تحكمه بكرة القدم مثل ليونيل ميسي تمامًا، كما أنه قليلًا ما يخطئ المرمى بتسديدات جعلته هدافًا رغم نقص خبرته، ليُتوج بلقب الدوري البرازيلي لفئتي أقل من 15 و17 سنة والكأس لأقل من 17 سنة.